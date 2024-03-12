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Alaca polisinden huzur ve asayiş uygulaması

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Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerinin asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamaları devam ediyor. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımı ile Ankara Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 100 şahsın GBT kontrolü yapılırken uygulamalar sırasında 60 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, Polis ekiplerinin huzur uygulamaları ve şok denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Alaca polisinden huzur ve asayiş uygulaması

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerinin asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamaları devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımı ile Ankara Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 100 şahsın GBT kontrolü yapılırken uygulamalar sırasında 60 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, Polis ekiplerinin huzur uygulamaları ve şok denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trafik Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Ankara Alaca Çorum Güvenlik 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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