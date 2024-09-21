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Alaca Öğretmenevi Depreme Dayanıksız Bulundu, Yıkım Kararı Alındı

Alaca Öğretmenevi Depreme Dayanıksız Bulundu, Yıkım Kararı Alındı
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Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Öğretmen Evi, yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkım kararı verildi. Yıkım çalışmaları Çorum Valiliği gözetiminde başladı ve bina, Sakarya orta okuluna kazandırılacak.

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Öğretmen Evi'nde yapılan incelemede, binanın depreme dayanıksız ve çürük olduğu belirlenmesinin ardından yıkım kararı verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı yıkım kararının ardından binada Çorum Valiliği gözetiminde yıkım çalışması başlatıldı. Eski ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen öğretmen evinin kullanıma kapatıldığı ve yıkım çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 6 oda, 11 yatak kapasitesi ve 1 lokali bulunan Alaca Öğretmenevi'nin bakanlığı kararıyla yıkımı gerçekleştirildikten sonra hemen yanında bulunan ve yapımı devam eden Sakarya orta okuluna kazandırılarak, okul bahçesi olarak kullanılacağı bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çorum Valiliği Sakarya Alaca

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