Akyurt Biruni İlkokulu'ndan 'Özgür Filistin' Koreografisi

Akyurt Biruni İlkokulu, masum çocukların katledildiği Gazze'deki zulme dikkat çekmek amacıyla 'Özgür Filistin' temalı bir koreografi etkinliği düzenledi. Öğrenciler, barış ve huzur istemek için pankartlarla figürler oluşturarak dünyadaki adaletsizliklere karşı farkındalık yaratmayı hedeflediler.

Ankara'da Akyurt Biruni İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, masum çocukların katledildiği Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla "Özgür Filistin" temalı koreografi çalışması gerçekleştirdi.

Akyurt Biruni İlkokulu'nda düzenlenen "Özgür Filistin" temalı koreografi çalışması ile öğrenciler, barışın ve huzurun bir an önce tesis edilmesi dileklerini ifade ettiler. Öğrenciler, ellerinde taşıdıkları pankartlar ve oluşturdukları figürlerle savaşın en çok çocukları etkilediğine dikkat çekti. Etkinlikte konuşan öğretmenler, amaçlarının çocuklarda empati duygusunu güçlendirmek, dünyadaki adaletsizliklere karşı farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, tüm insanlık için barış dolu bir gelecek temennisinde bulundular. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
