Akyaka'da güneşli hava sahilleri doldurdu

Güncelleme:
Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar sahile akın etti. Okul tatili ve Pazar'ın birleşmesiyle sahilde yoğunluk yaşanırken, hava sıcaklığı 17-18 dereceye ulaştı. Akyaka, bahar havasıyla dolup taşarken, vatandaşlar yürüyüş yapıp kafelerde vakit geçirdi.

Muğla'nın sakin kent unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Okulların tatil olması ve Pazar tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Akyaka sahilinde yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 17-18 dereceye kadar yükseldiği Akyaka'da vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkarırken, çocuklar denizde oynadı. Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, kafelerde vakit geçirerek güneşli havanın tadını çıkardı. Yurdun doğu kesimlerinde kar ve yağmur yağışı etkili olurken, Muğla'da adeta bahar havası yaşandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Akyaka sahili gün boyu hareketli görüntülere sahne oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
