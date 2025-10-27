Haberler

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Düğün Merasimine Katıldı

Güncelleme:
Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Esenyayla köyünde düzenlenen düğün merasimine katılarak evlenen çiftlere mutluluk dileklerinde bulundu. Kaymakamın samimi tavırları ve halkla olan iletişimi, köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Esenyayla köyünde, Veli Özmen'in oğlu Efe Özmen'in düğün merasimi yoğun katılımla gerçekleşti. Düğüne katılanlar arasında Akyaka İlçe Kaymakamı İsmail Demirtaş da yer aldı.

Kaymakam Demirtaş, düğün alanında halkla sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi. Samimi tavırları ve halkla iç içe olması dikkat çekerken, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Akyaka ve köylerinde gerçekleşen düğün, cenaze ve özel günlerde vatandaşları yalnız bırakmayan Kaymakam Demirtaş'ın katılımı, köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Esenyayla köyü sakinleri, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam İsmail Demirtaş'a teşekkür ederek, bu tür ziyaretlerin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını ifade etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



