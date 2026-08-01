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Akyaka Kaymakamı Demirtaş, Ermenistan sınırındaki demiryolu yenileme çalışmalarını yerinde inceledi

Akyaka Kaymakamı Demirtaş, Ermenistan sınırındaki demiryolu yenileme çalışmalarını yerinde inceledi
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Ermenistan sınırında bulunan demiryolu hattında sürdürülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ermenistan sınırında bulunan demiryolu hattında sürdürülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan ile birlikte çalışma sahasını ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde gördü.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Demirtaş ve Başkan Arslan, demiryolu hattında kurulan şantiyede yetkililerden çalışmaların son durumu, uygulanan teknik süreçler ve planlanan çalışma takvimi hakkında ayrıntılı bilgi aldı. İncelemeler sırasında rayların yenilenmesi, altyapının güçlendirilmesi, bakım ve onarım faaliyetleri ile demiryolu hattının daha güvenli hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ermenistan sınırında stratejik öneme sahip demiryolu hattında sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hattın altyapısının daha modern ve dayanıklı hale getirilmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması ve ilerleyen süreçte demiryolu taşımacılığına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Ziyaret, şantiye sahasında yürütülen çalışmaların yerinde incelenmesi ve teknik ekiplerle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hattın daha güvenli, daha verimli ve uzun yıllar hizmet verecek şekilde modernize edilmiş olacağı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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