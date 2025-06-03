Akyaka'da Türkiye 2.'si Olan Öğrenci Ödüllendirildi

Akyaka'da Türkiye 2.'si Olan Öğrenci Ödüllendirildi
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Akyaka'da düzenlenen 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali'nde Türkiye 2.'si olan Fatmanur Polat, Kaymakam İsmail Demirtaş tarafından ödüllendirildi.

Akyaka'da 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali'nde Türkiye 2'incisi olan öğrenci, ödüllendirildi.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan 830 öğrencilerin yarıştığı 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali'nde, Ortaokul kategorisi "Kulami" oyununda Türkiye 2'incisi ve Kars 1'incisi 'si olan Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Fatmanur Polat'ı makamında kabul etti.

Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu idareci öğretmenlerinin hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam İsmail Demirtaş, başarılı öğrenci Fatmanur Polat'ı tebrik etti. Demirtaş, Polat'a çeşitli hediyeler vererek, başarılarının devamı istedi.

Aldığı anlamlı ödülden dolayı Kaymakamı Demirtaş'a teşekkür eden Polat, başarılı olmak çok çalıştığı ve başarılarının devam edeceğini kaydetti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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