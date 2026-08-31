Akyaka'da Beton Yol Çalışmaları Denetlendi

Akyaka'da "Geleneksel Beton Yol" çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Büyük Pirveli köyünde gerçekleştirilen çalışmaları sahada inceleyen Kaymakam İsmail Demirtaş, yürütülen çalışmaların mevcut durumu, uygulama süreci ve yolun tamamlanmasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Köy yollarının ulaşım açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, sürdürülen beton yol çalışmasıyla birlikte özellikle yağışlı dönemlerde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların azaltılması ve yol standardının yükseltilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Büyük Pirveli köyünde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi beklenirken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak yol yatırımlarının ilçe genelinde de önem taşıdığı belirtildi.

Kaymakam Demirtaş, incelemeleri sırasında sahada görev yapan ekiplerden çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi alarak, yol yapım sürecinin planlanan şekilde sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Büyük Pirveli köyündeki "Geleneksel Beton Yol" çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte köy içi ve köy bağlantılarında ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı