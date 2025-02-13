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Akyaka'da Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi

Akyaka'da Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi
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Kars'ın Akyaka ilçesinde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde Kaymakam İsmail Demirtaş, öğrencilere meslek seçimi ve kariyer planlaması hakkında bilgi vererek ilham kaynağı oldu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, hedef belirlemenin ve disiplinli çalışmanın önemini vurguladı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Kaymakam İsmail Demirtaş, öğrencilerle bir araya geldi.

Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere meslek seçimi, kariyer planlaması ve kamu yönetimi hakkında bilgi veren Kaymakam Demirtaş, kendi deneyimlerini paylaşarak öğrencilere ilham verdi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, hedef belirlemenin ve disiplinli çalışmanın önemine vurgu yaptı. Kamu yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve sorumluluklar hakkında da bilgi veren Kaymakam Demirtaş, öğrencilerin merak ettiği konulara açıklık getirdi.

Etkinliğin sonunda Kaymakam Demirtaş, öğrencilere geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda azimle çalışmalarını tavsiye etti. Öğrenciler ise buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle etkinliklerin motivasyonlarını artırdığını belirtti.

Akyaka Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bu tür etkinliklerin devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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