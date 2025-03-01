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Akyaka'da Kar Eğlencesi: Çocuklar Kızaklarla Sokaklarda

Akyaka'da Kar Eğlencesi: Çocuklar Kızaklarla Sokaklarda
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Akyaka'da yoğun kar yağışının ardından çocuklar sokaklara çıkarak doyasıya eğlendi. Kızaklarla kaymanın keyfini çıkaran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Akyaka'da kar yağışının ardından çocuklar sokaklara akın etti. Yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen ilçede, çocuklar kızaklarını alarak eğlenceli anlar yaşadı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, mahalle aralarında ve yokuşlarda kayarak karın keyfini doyasıya çıkardı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocukların neşesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Akyakalı çocuklar, bir kısmı da ot ve saman üzerine sarılan brandaların üzerine çıkarak kaydı. Geç saatlere kadar kızak kayan çocuklar daha sonra evlerinin yolunu tuttu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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