Akyaka'da 8 Mart kutlaması renkli görüntülere sahne oldu
Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sahil etkinlikleri, güzel havada renkli görüntülerle kutlandı. Gökabad Kadın Topluluğu Korosu'nun şarkıları eşliğinde vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sahilde düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Akyaka sahilinde gerçekleştirilen etkinlikler, güzel havanın da etkisiyle adeta şenlik havasında geçti. Gökabad Kadın Topluluğu Korosu'nun seslendirdiği şarkılar sahile gelen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Hafta sonuna denk gelen etkinlikte güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş sahile akın etti. Aileler kafe ve restoranlarda vakit geçirirken çocuklar kumsalda oyun oynadı. Ilık havayı fırsat bilen bazı vatandaşların denize girdiği de gözlerden kaçmadı. Etkinlikler, vatandaşların yoğun ilgisi ve renkli görüntüler eşliğinde tamamlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
