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TSK'dan AKYA torpidosuyla gövde gösterisi

TSK'dan AKYA torpidosuyla gövde gösterisi
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Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-II 2026 Tatbikatı'nda TCG Sakarya denizaltısından ateşlenen milli torpido AKYA'nın hedef gemiyi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-II 2026 Tatbikatı'nda TCG Sakarya denizaltısından ateşlenen milli torpido AKYA'nın hedef gemiyi tam isabetle vurarak imha ettiği anların görüntülerini paylaştı.

11 Haziran'da gerçekleştirilen DENİZKURDU-II 2026 Tatbikatı'nda ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA ağır sınıf torpidosu atış yaptı. TCG Sakarya denizaltısından hedef gemi M/G Sokullu Mehmet Paşa'ya ateşlenen AKYA, hedefini tam isabetle vurarak, başarıyla imha etti. Milli Savunma Bakanlığı, atışa ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde TCG Sakarya'dan ateşlenen AKYA'nın su altındaki ilerleyişi ve hedef gemiyi vurduğu anlar yer aldı. Gerçekleştirilen atışla AKYA'nın operasyonel kabiliyeti ve Türk savunma sanayisinin torpido teknolojisinde ulaştığı seviye bir kez daha ortaya konuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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