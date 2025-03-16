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AKUT'tan Çanakkale Zaferi yıl dönümünde anlamlı yürüyüş

AKUT'tan Çanakkale Zaferi yıl dönümünde anlamlı yürüyüş
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Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla "18 Mart Yürüyüşü" düzenlendi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla "18 Mart Yürüyüşü" düzenlendi.

Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 12'inci kez "18 Mart Yürüyüşü" gerçekleştirdi. 13 AKUT ekibinden toplam 350 gönüllü ile birlikte öğrenci topluluklarının katılım sağladığı yürüyüş, Alçıtepe Köyü'nden başlayarak Şehitler Abidesi'nde sona erdi. Yürüyüşün ardından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. Anma etkinliğinde AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, AKUT Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Yılmazberk ve AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı. Etkinlik fotoğraf çekimiyle son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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