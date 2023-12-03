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Aktivistler Arin Gölü'nün kurumasına dikkat çekmek için yürüdü

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Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, kuruma tehlikesi altında olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü çevresinde 15 kilometre yürüdü. Küresel ısınma ve bilinçsiz sulama nedeniyle büyük oranda çekilen Arin Gölü, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, göl çevresinde yaptıkları etkinlikle Arin Gölü'ne dikkat çekmek istediler.

Aktivistler kuraklığa dikkat çekmek için 15 kilometre yürüdü

BİTLİS - Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, kuruma tehlikesi altında olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü çevresinde 15 kilometre yürüdü.

Küresel ısınma ve bilinçsiz sulama nedeniyle büyük oranda çekilen Arin Gölü, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 200 kuş türüne de ev sahipliği yapan Arin Gölü'ne dikkat çekmek isteyen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, göl çevresinde 15 kilometre yürüdü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım, dernek olarak iklim değişikliği, vahşi sulama ve bilinçsiz su tüketiminden kaynaklanan su kaybına dikkat çekmek için Arin Gölü çevresinde bir etkinlik yaptıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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