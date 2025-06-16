Aktar, Sıcaklarda Ter Kokusu İçin Bitkisel Çözümler Önerdi

Aktar, Sıcaklarda Ter Kokusu İçin Bitkisel Çözümler Önerdi
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Kayseri'de bir aktar, sıcak havalarda ter kokusunu gidermek için Hindistan cevizi ve karbonat gibi bitkisel çözümlerin faydalı olduğunu söyledi. Terlemeyi engellemenin zararlı olduğunu belirten Aktar Altun, ödem atmak için kiraz sapı ve mısır püskülü gibi doğal ürünlerin kullanımını önerdi.

Kayseri'de bir aktar; sıcak havalarda meydana gelen ter kokusu için bitkisel çözümlerin daha sağlıklı olacağını söyleyerek, "Hindistan cevizi ve karbonat roll on gibi kullanılabilir" dedi.

Terlemeyi önlemenin iyi bir şey olmadığını söyleyen Aktar Muhammed Hanzala Altun, "Yaz aylarında terleme olağan bir şeydir. Burada terlemeyi önlemek çok mantıklı değil ama ter kokusunu bastırmak için kullanılan karbonat, Hindistan cevizi ve elma sirkesi olabilir. Bunlar hem ter kokusunu giderir hem de terlemeyi azaltır. Zaten terlemeyi durduramazsınız ki bu zararlı bir şeydir. Bunun dışında ter kokusunu bastırmak için daha temiz, terlendiğinde kokmayan malzemelerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız Hindistan cevizini karbonatla karıştırarak roll on gibi kullanabilir. Hem vücutta bakteri üretimi yapmaz hem de ter kokusunu önler" dedi.

Altun, sıcaklarda fazla su tüketiminden kaynaklı ödemler için de kiraz sapı ve mısır püskülü kullanılabileceğini söyleyerek, "Fazla su tüketiminden kaynaklı ödemleri atmak için de kiraz sapı, mısır püskülü kabızlık oluyorsa açlık otu gibi bitkisel ürünlerle tam sezonu olduğu için kayısı, erik gibi meyvelerin tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra daha etkili kullanabilecekleri şeyler illa ki vardır ama kiraz sapı ve mısır püskülünün kullanımı daha rahat. Hem vücuda zarar vermeden, karaciğeri yormadan tüketilebilecek şeylerdir. Vatandaşlarımız da ürünleri doğru şekilde söylenilen miktarda kullansınlar. Rastgele yerlerden de alınmamasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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