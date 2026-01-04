Haberler

Antalyalı kadınların imece usulü yufka ekmek mesaisi

Antalya'nın Akseki ilçesinde kadınlar, kışlık yufka ekmek hazırlıkları için imece usulü bir araya geliyor. Yıllardır süregelen bu gelenek, mahalle kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kadınlar, kışlık yufka ekmek hazırlıkları için imece usulü bir araya gelmeye başladı. Yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında kadınlar, yılda yaz ve kış olmak üzere iki kez yufka ekmek yapıyor.

Komşuların yardımlaşarak birbirlerinin ekmeklerini pişirdiği bu gelenek, mahalle kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yufka mesaisi, akşam saatlerine kadar sürüyor.

Akseki'nin Alaçeşme Mahallesi'nde komşuların bir araya gelerek yufka ekmeğini pişirdiği Türkan Balcı, sabah erkenden hamuru yoğurduğunu belirterek, "Komşularımız gelerek imece usulü kışlık ekmeğimi yaptılar. Birbirimize yardım ederek ekmeğimizi el birliğiyle pişiriyoruz. Bir kişinin yufka ekmeği yaklaşık 2 günde tamamlanıyor. Günde bir çuval undan 400-500 adet yufka çıkıyor" dedi.

Ekmek yapımına yardım eden Emine Yörük ise yufka geleneğinin atalarından kaldığını vurgulayarak, "Mahallede yılda iki kez bir araya gelir, genellikle ikişer çuval undan ekmek pişiririz. Bu bize yaklaşık 6 ay yeter. Yufka ekmek yapmayı rahmetli annemden öğrendim. Biz Yörük'tük, göç ederdik. Dağda mecburen yufka yapardık. 6 yaşımdan beri ekmek pişiriyorum" diye konuştu.

Ekmek yapımının tek başına mümkün olmadığını ifade eden Yörük, "Sabah erken başlarız, akşama kadar sürer. Bu iş mutlaka yardımlaşarak yapılır" dedi.

Gurbet Çakmak da komşularıyla birlikte kışlık yufka ekmeğini pişirdiklerini belirterek, "Ekmek yalnız pişmez. Komşularla sırayla, bir gün birimizin bir gün diğerimizin ekmeğini yapıyoruz. Yaptığımız yufkalar yaza kadar yetiyor. Yazın da tekrar yapıyoruz. Bu bizim için bir zorunluluk ve gelenek" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
