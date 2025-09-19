Akşehir Halk Eğitimi Merkezi'nden Halk Eğitimi Dostu Belgesi

Konya'nın Akşehir ilçesi Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitimi Merkezi, halk eğitimine verdiği katkılarından dolayı Saadet Kuşçu'ya "Halk Eğitim Dostu Belgesi" takdim etti.

Belge, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Akkurt tarafından düzenlenen törenle Saadet Kuşçu'ya verildi. Akkurt, törende yaptığı konuşmada Kuşçu'ya teşekkür ederek, "Halk eğitim çalışmalarımıza verdiğiniz destek bizim için çok kıymetli. Katkılarınız sayesinde yetişkin eğitime ihtiyacı olan daha çok kişiye ulaşabiliyoruz" dedi. - KONYA