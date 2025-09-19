Haberler

Akşehir Halk Eğitimi Merkezi'nden Halk Eğitimi Dostu Belgesi

Akşehir Halk Eğitimi Merkezi'nden Halk Eğitimi Dostu Belgesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesi Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitimi Merkezi, halk eğitimine verdiği katkılarından dolayı Saadet Kuşçu'ya "Halk Eğitim Dostu Belgesi" takdim etti.

Konya'nın Akşehir ilçesi Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitimi Merkezi, halk eğitimine verdiği katkılarından dolayı Saadet Kuşçu'ya "Halk Eğitim Dostu Belgesi" takdim etti.

Belge, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Akkurt tarafından düzenlenen törenle Saadet Kuşçu'ya verildi. Akkurt, törende yaptığı konuşmada Kuşçu'ya teşekkür ederek, "Halk eğitim çalışmalarımıza verdiğiniz destek bizim için çok kıymetli. Katkılarınız sayesinde yetişkin eğitime ihtiyacı olan daha çok kişiye ulaşabiliyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Galatasaray taraftarını kızdıran Can Uzun: Benim golüm maçı açtı

Galatasaray'a gol atan milli futbolcudan maç sonu bomba sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.