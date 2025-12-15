Haberler

Akşehir'de yeni ilçe sağlık binasında sona doğru

Güncelleme:
Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Seyran Mahallesi'nde yapımı süren yeni ilçe sağlık binasında incelemelerde bulundu. Modern mimari ile inşa edilen binanın, sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı karşılamak için projelendirildiği belirtildi.

Konya'nın Akşehir ilçe Kaymakamı Mustafa Yiğit, Akşehir Seyran Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni ilçe sağlık binasında incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Günay'dan bina inşaatının mevcut durumu, fiziki kapasitesi ve tamamlandığında sunulacak sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Yiğit, çalışmaların titizlikle yürütülmesini istedi. Yeni hizmet binasının, ilçenin artan nüfusu ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı göz önünde bulundurularak projelendirildiği ifade edildi. Modern mimari anlayışla inşa edilen binada, aile hekimliği birimleri, koruyucu sağlık hizmetleri alanları, idari birimler ve vatandaşların kolay erişimini sağlayacak donanımların yer alacağı belirtildi. Ayrıca engelli ve yaşlı bireylerin rahatlıkla hizmet alabilmesi için gerekli tüm düzenlemelerin projeye dahil edildiği kaydedildi. Kaymakam Yiğit, sağlık yatırımlarının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yeni İlçe Sağlık Binası'nın tamamlanmasıyla birlikte Akşehir'de sağlık hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulacağını ifade etti. - KONYA

