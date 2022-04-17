Akşehir Belediyesinden 'Dünya yetimler Günü' programı

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan yetim, öksüz çocuklar ve aileleri, Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı bir kararla Ramazan ayının 15'inde kabul edilen "Dünya Yetimler Günü" sebebiyle Akşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi. Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda düzenlenen ve ilçede yaşayan yetim, öksüz çocuklar ve ailelerinin davet edildiği iftara, Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci katıldı. İftar yemeği öncesi masaları tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Salih Akkaya, çocuklarla sohbet edip, vatandaşların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek hayırlı iftarlar diledi.

İftar sonrasında bir konuşma yapan Başkan Akkaya, "Allah oruçlarımızı mübarek eylesin, kabul eylesin. İnşallah daha nice Ramazan aylarında böyle birlikte olalım. Bu gibi güzel kutsal aylar, geceler, bayramlar inşallah ülkemizin birlik beraberliğine vesile olsun" dedi.

İftar sonrasında Akşehir Belediyesi tarafından çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapılıp, rüzgargülü ve balon dağıtıldı. Yine iftara katılan çocuklar palyaço ve çizgi film karakterlerinin maskotları ile oynayarak bol bol fotoğraf çektirdi. - KONYA