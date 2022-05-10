Aksaraylı Cep Telefoncu: "Kirasını Ödeyemediği İçin Telefonunu Bozduran Oldu.

AKSARAY (ANKA) - KEMAL ONUR ATALAY

Aksaraylı cep telefonu satıcısı Buğra Çelik, "Ev kirasını ödeyemediği için telefonunu bozduran oldu. 5 bin liraya alıyor, 3 bin liralık borcunu kapatmak için, 7 bin lira ödüyor, buraya getiriyor 4 bin liraya bozuyoruz" dedi.

Aksaray'da cep telefonu ve telefon aksesuarları satan Buğra Çelik, vatandaşların operatör firmasına taksitle borçlanarak aldıkları telefonları yarı fiyatına satıp borçlarını ödediklerini söyledi. Çelik, şunları söyledi:

"Bunun sebebi kredi kartı borçları, fatura borçları… Ödeyemedikleri için şu anda herkes kredilerini de doldurdukları için bankadan, bu yola başvurmuş durumda ya da banka kredi borçlarını ödemek için bu yola başvurmuş durumdalar.

Operatör şirketlerinden telefon alıp, telefonları bozduruyorlar. Taksitli telefon alıp bunları yarı fiyatına telefonculara teklif ettikleri dahi oluyor. 'Bunu bir şekilde boz' diyerek, bize geliyorlar. Bu tarz durumlar var. Her ne kadar bu tip durumlar telefoncular için sıfır telefonu yarı fiyatına almak iyi olsa da vatandaş için zor ve kötü bir durum olduğunu düşünüyorum çünkü bu durum gün gün artıyor. Günlük bir kişi iki kişi gelirdi artık daha da artmaya başladı 'bu telefonu aldım kaça bozarsın' diye, bize telefon getiriyorlar.

"EV KİRASINI ÖDEYEMEYEN VATANDAŞ YARI FİYATINA SATIYOR"

Ev kirasını ödeyemediği için telefonunu bozduran bile oldu bize. Üzücü bir durum gerçekten üzücü bir durum. Adam; 5 bin liraya alıyor, 3 bin liralık borcunu kapatmak için, 7 bin lira ödüyor, buraya getiriyor 4 bin liraya bozuyoruz. Bu hoş bir durum değil ama maalesef zor durumda bu konu hakkında çareyi bu durumda bulmuş durumda ama bu bir bataklığa gidiyor. Şu anda bu bir çözüm değil bence ama anı kurtarıyorlar. Vatandaş günü kurtarıyor ama bu bir çözüm değil."