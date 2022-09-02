Aksaray yerel haberi... Aksaray Gülağaç İlçesinde Belediye Tarafından Evi Yıkılan Vatandaştan Rant İddiası

Gelen Aksaray haberine göre Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde yaşayan Mehmet Sağdıç’ın babasından kalan evi iddiaya göre eşyaları içindeyken Gülağaç Belediyesi ekipleri tarafından 'yol güzergahı üzerinde olduğu' gerekçesiyle yıkıldı. Sağdıç, evinin rant nedeniyle yıkıldığını ileri sürdü. Gülağaç Belediye Başkanı Faruk Teymen ise "Bu yıkım kararı bir yıldır süregelen bir karar. Biz ev sahibinin bir yıldır evi boşaltması konusunda telkinlerde bulunduk" dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde yaşayan Mehmet Sağdıç'ın babasından kalan evi iddiaya göre eşyaları içindeyken Gülağaç Belediyesi ekipleri tarafından 'yol güzergahı üzerinde olduğu' gerekçesiyle yıkıldı. Sağdıç, evinin rant nedeniyle yıkıldığını ileri sürdü. Gülağaç Belediye Başkanı Faruk Teymen ise "Bu yıkım kararı bir yıldır süregelen bir karar. Biz ev sahibinin bir yıldır evi boşaltması konusunda telkinlerde bulunduk" dedi.

Mehmet Sağdıç, İstanbul'da uzun yıllar çalıştıktan sonra yabancı uyruklu eşiyle birlikte memleketi Gülağaç'a dönüp, burada çaycılık yapmaya başladığını ve babasından kalan eve yerleştiğini söyledi. Yıkılan evin tarihi bir dokusu olduğunu ve evin altında bir mağara olduğunu ileri süren Sağdıç, evin Kapadokya'nın başlangıcı olduğunu söyleyerek Gülağaç Kaymakamlığı'na ve yetkililere evin yıkılmaması için talepte bulunduğunu belirtti.

Mehmet Sağdıç şunları söyledi:

"Yıkılmasın, evin olduğu yer SİT alanı ilan edilsin, anı kalsın istedim. Bununla ilgili de yetkililere de hibe edebileceğimi söyledim. 2 yıl önce vatanımı özlediğim için buraya geldim ama ilçeye yerleştiğimden beri başıma gelmeyen kalmadı. Eşim yabancı olduğu için ırkçılık yapıldı. Eşimi aşağıladılar. Bunu yapanları uyarmaya gidince eşimden ötürü bu tür söylemlerde bulunanlar tarafından darp edildik. Kimse bize sahip çıkmadı. Mahkemesi devam ederken ben bir yandan onurumla, şerefimle para kazanarak 4 çocuğumu büyütüp, vatana millete hayırlı olsunlar diye askere gönderdim ama burada hiçbir şeye saygı yok. Doğaya da saygıları yok. İleride bir ırmağımız vardı orayı beton yığınına çevirdiler, katlettiler. İnşaat alanına düşen bir çocuk burada hayatını kaybetti. Gülağaç'a geldiğimiz günden beri sorunlarımız hiç bitmedi. Burada birini yanlış bir şey yaptığı zaman uyardığınızda ya da olumsuz bir şey görüp, söylediğinizde hemen muhalif ilan ediyorsunuz. Bir insanı ırkı yüzünden, siyasi yaşamı yüzünden sınıflandırıp ötekileştirmek çok ayıp."

"ASIRLIK EVİMİZİ RANT İÇİN YIKTILAR"

Sadece düşünceleri ve görüşleri nedeniyle evinin yıkıldığını öne süren Sağdıç iddialarını şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman İstanbul'da boyacılık yapıyorum. Gittiğim sürede Gülağaç Belediyesi sözde 15 gün içerisinde bize yıkım kararı tebligatı gönderdiğini söyledi. Oldubittiye getirildi. Gülağaç Belediye Başkanı Faruk Teymen'in kardeşi müteahhit. Evimizin yan tarafında Avrupa'da yaşayan bir gurbetçinin arazisi var. O araziyi genişletmek ve üzerine ev yapmak için iş yerime gelerek beni evi boşaltmam için tehdit etti. Belediye başkanının kardeşi bana 'Azdan az, çoktan çok gider' dedi. Burada bir haksızlık ve yolsuzluk yapılarak Avrupa'da yaşayan bir gurbetçiye peşkeş çektiler. Üstüne üstlük evimizin yan tarafına ev yaptıran Avrupa'da yaşayan gurbetçi gelip, 'Bu evde yaşayıp dilencilik mi yapacaksın?' diye eşimin yanında beni aşağıladı ve elbirliği ile asırlık evimizi rant için yıktılar."

"BENİM KİMSEDEN KORKUM YOK. ASLAN GİBİ CUMHURBAŞKANIMIZ VAR"

Sağdıç, Gülağaç Belediye Başkanı ve müteahhit kardeşlerinin ev yapmak için yolsuzluk yaptığını ileri sürerek, "TOKİ Gülağaç ilçesine konut yaptırmak istiyor. Belediye başkanının kardeşleri müteahhit olduğu için ona bile engel oluyorlar. Benim evimi yol açmak için yıktıklarını söylüyorlar ama yolla hiçbir alakası yok. Evi, Gülağaç İlçe Belediye Başkanı, kendisine ve kardeşlerine yol açmak için yıktı" dedi. 3 dönemdir Gülağaç ilçesini AK Partili belediye başkanının yönettiğini söyleyen Sağdıç, "Bırakın yol açmayı ilçenin yolları perişan. Çocukluğumun geçtiği ilçemde ve bu evde yaşamak istedim. Benim derdim para pul değildi. Kepçe ile gelip kolluk kuvvetleri ile evimizi yıktılar. Eşimden utandım. 'Keşke eşimi buralara getirmeseydim' diye düşündüm. Gülağaç'ta vatandaşlar ilçe belediye başkanından dertli ve şikayetçi ama korkusundan kimse şikayet edemiyor. Benim kimseden korkum yok. Aslan gibi Cumhurbaşkanımız var. Burada olup biten artık gör Sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

"ADALETSİZLİKLERE, HAKSIZLIKLARA İSYAN EDİYORUM"

Gülağaç ilçesinde birçok tarihi dokunun bulunduğunu ve Kapadokya'nın başlangıcı olduğunu söyleyen Sağdıç, "Belediye burada herkesi sindirmiş, korkutmuş. Ben tekim diye, garibanım diye korkutacaklarını düşündüler. Alın terimle çay satarak evimi geçindirmeye çalışıyordum. Şerefimle, onurumla çalışıyorum ama bizim gibi insanları maalesef buralarda baskıyla, tehditle yaşatmıyorlar. Hele bir de eleştirirseniz gelip evinizi tepenize yıkıyorlar. Benim içim yanıyor. Adaletsizliklere, haksızlıklara, aşağılamalara isyan ediyorum" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI İDDİALARA YANIT VERDİ

Evi yıkılan Mehmet Sağdıç'ın iddialarına yanıt veren Gülağaç Belediye Başkanı Faruk Teymen de yaptığı açıklamada, Sağdıç'ın iddia ettiği gibi evin tarihi olmadığını söyledi. Teymen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gülağaç ilçesindeki evlerin büyük bir kısmı taş evlerdir. Bizim ilçedeki bu tür evlerin en eskisi 1956 yılından başlar. Herhangi bir tarihi değeri yoktur. Bu evin yıkılma kararını zabıtalarımızla kendisine tebliğ ettik. Elden almadı. Biz de PTT aracılığıyla tebligat gönderdik. O tebligatı da almadı. Daha önce kendisi ile de yüz yüze görüştük. Bu yıkım kararı 1 yıldır süregelen bir karar. Biz ev sahibinin bir yıldır evi boşaltması konusunda telkinlerde bulunduk. Evin bulunduğu alanda 2004 yılında bir imar planı yapılmış. O imar uygulamalarında bina yolda kalmış. Bizim belediye başkanlığımız dönemiyle bir alakası yok. Ben 2009 yılından bu yana belediye başkanıyım. Orada en son babasına 2004 yanında yapılan uygulamayla o ev yolda kalmış. Babasına ait olan arsa o evin olduğu yerde değil. Hatta o ev Mehmet Sağdıç'a bile ait değil."

"YASAL GEREKÇELER YERİNE GETİRİLEREK BELEDİYE TARAFINDAN YIKILDI"

"O taş binaların büyük bir kısmını bölgede yapan benim babam. Dolayısıyla babadan oğula geçen meslek. Kardeşlerim de ilçede yıllardır bu işi yapar. O yıkılan yer hem yola tecavüz ediyor hem de başka bir arsaya tecavüz ediyor. Tecavüz ettiği arsadaki gurbetçi vatandaş ev yaptırmak için bu evin yıkılmasını 1,5 yıldır bekliyor. Benim kardeşlerim de o gurbetçi arkadaşa ev yapacaklar. Kardeşlerimle bu işin bağlantısı budur. Böylesi tatsız olayların olmasından yana değiliz. Bina yıkılmadan önce metruk bir durumdaydı. Biz bu sene yıkmasaydık o bina kışın kendiliğinden yıkılırdı. 2004 yılında o arsada dar parseller oluşturulmuş. İnsanlar oraya ev yapacaklar. Yol işgal eden bir metruk bina yasal gerekçeler yerine getirilerek belediye tarafından yıkıldı. Olay bu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Gülağaç İlçesinde Meğmet Sağdıç'ın evi yıkılırken eşi ve kendisinin telefon kamerasından kayıt ettikleri video

Yıkılan Evden Detay Görüntüler

Evi yıkılan Mehmet Sağdıç Röportaj

Gülağaç İlçe Belediye Başkanı Faruk Teymen Röportaj