Haberler

Aksaray Valisi Duru: "Devletimizin en büyük özelliklerinden biri sosyal devlet olmasıdır"

Aksaray Valisi Duru: 'Devletimizin en büyük özelliklerinden biri sosyal devlet olmasıdır'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray Valisi Murat Duru ve eşi Elif Duru, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret ederek, sosyal devlet anlayışının önemini vurguladı ve özel bireylerle bir araya geldi.

Eşiyle birlikte Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret eden Aksaray Valisi Murat Duru, "Devletimizin en büyük özelliklerinden biri sosyal devlet olmasıdır" dedi.

Aksaray Valisi Murat Duru, eşi Elif Duru ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Aksaray Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde merkezde kalan özel bireylerle bir araya gelen Vali Duru ve eşi Elif Duru özel bireylerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Duru, devletin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde her zaman özel bireylerin yanında olduğunu vurguladı. Ziyarette konuşan Vali Duru, sevgi, dayanışma ve anlayışla engellerin aşılabileceğini ifade ederek, merkezde sunulan eğitim ve mesleki faaliyetlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Merkezin, sosyal devlet anlayışının somut ve kıymetli bir örneği olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından merkezde kalan özel bireylerden Çavuş, "Biz Engelliyiz" adlı şiirini okudu. Şiirin ardından yaptığı kısa konuşmada engellerin umut ve sevgiyle aşılabileceğini ifade eden Çavuş, duygusal anlar yaşattı. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş da merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, merkezde 72 özel bireyin kaldığını, özel bireylere ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmetleri sunulduğunu belirtti. Ulaş ayrıca el sanatları, galoş ve rölyef atölyelerinde mesleki destek sağlandığını ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlendiğini ifade etti. Vali Murat Duru ve eşi Elif Duru, ziyaret kapsamında merkezdeki yaşam alanları, atölyeler ve ortak kullanım alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı

Yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı! Logodaki bayrak gitti
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu