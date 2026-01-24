Aksaray Valisi Duru: 'Devletimizin en büyük özelliklerinden biri sosyal devlet olmasıdır'

Eşiyle birlikte Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret eden Aksaray Valisi Murat Duru, "Devletimizin en büyük özelliklerinden biri sosyal devlet olmasıdır" dedi.

Aksaray Valisi Murat Duru, eşi Elif Duru ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Aksaray Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde merkezde kalan özel bireylerle bir araya gelen Vali Duru ve eşi Elif Duru özel bireylerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Duru, devletin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde her zaman özel bireylerin yanında olduğunu vurguladı. Ziyarette konuşan Vali Duru, sevgi, dayanışma ve anlayışla engellerin aşılabileceğini ifade ederek, merkezde sunulan eğitim ve mesleki faaliyetlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Merkezin, sosyal devlet anlayışının somut ve kıymetli bir örneği olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından merkezde kalan özel bireylerden Çavuş, "Biz Engelliyiz" adlı şiirini okudu. Şiirin ardından yaptığı kısa konuşmada engellerin umut ve sevgiyle aşılabileceğini ifade eden Çavuş, duygusal anlar yaşattı. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş da merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, merkezde 72 özel bireyin kaldığını, özel bireylere ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmetleri sunulduğunu belirtti. Ulaş ayrıca el sanatları, galoş ve rölyef atölyelerinde mesleki destek sağlandığını ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlendiğini ifade etti. Vali Murat Duru ve eşi Elif Duru, ziyaret kapsamında merkezdeki yaşam alanları, atölyeler ve ortak kullanım alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. - AKSARAY