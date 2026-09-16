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Aksaray-Konya karayolunda toz fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 16 yaralı

Aksaray-Konya karayolunda toz fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 16 yaralı
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Aksaray-Konya karayolunda etkili olan şiddetli toz fırtınası görüş mesafesini neredeyse sıfıra düşürdü. Görüşün kapanması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray- Konya karayolunda etkili olan şiddetli toz fırtınası görüş mesafesini neredeyse sıfıra düşürdü. Görüşün kapanması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı.

Aksaray-Konya karayolunun 13'üncü kilometresinde etkili olan şiddetli toz fırtınası zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar kısa sürede yoğun bir toz bulutu oluşturdu. Aksaray yönünde ilerleyen Ömer Ö. idaresindeki 68 S 0849 plakalı işçi servisinin yolda durmasının ardından çok sayıda araç birbirine çarptı.

Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği kazada 7 araç birbirine girerken 16 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle Aksaray-Konya karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, güvenlik güçleri bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: ANKA
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