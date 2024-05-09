Aksaray'ın Sultanhanı İlçe Kaymakamlığına Abdullah Melikoğlu atandı

Aksaray'ın Sultanhanı İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Abdullah Melikoğlu görevine başladı.

Sultanhanı Kaymakamlığı görevini yürüten Serkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu yurtdışı eğitim programına katılmak üzere görevinden ayrılmasının ardından Diyarbakır Sur Kaymakam Refiki görevini yürüten Abdullah Melikoğlu, Sultanhanı Kaymakamı olarak atandı.

İlçeye gelerek görevine başlayan Kaymakam Melikoğlu, "Görev süremiz boyunca adalet ve hakkaniyet prensiplerini önceleyerek halkımıza layık olduğu hizmetleri sunmaya gayret göstereceğiz. Ekip ruhuyla hareket ederek halkımızın ihtiyaç, talep ve beklentilerini karşılamak için çalışacağız, Sultanhanı'nda görev yapmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. - AKSARAY