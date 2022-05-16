Aksaray'da Yoğun Yağış Sele Neden Oldu, Yıldırım Düşen Evde Yangın Çıktı - Haberler

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Aksaray'da Yoğun Yağış Sele Neden Oldu, Yıldırım Düşen Evde Yangın Çıktı

ANKA - Kemal Onur Atalay - Yerel
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Aksaray’da şiddetli yağış nedeniyle bağ, bahçe ve ekili araziler zarar gördü, yıldırım düşen bir evde yangın çıktı.

AKSARAY (ANKA) -

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da şiddetli yağış nedeniyle bağ, bahçe ve ekili araziler zarar gördü, yıldırım düşen bir evde yangın çıktı.

Aksaray'da son 24 saatte etkili olan şiddetli yağış ve dolu sele neden olurken, birçok yerde tarlalar sular altında kaldı. Dolu yağışı nedeniyle Yenikent, Sultanhanı, Boyalı, Bayıraltı, Ekecik ve Hasan Dağı köylerinde bağ, bahçe ve ekili araziler zarar gördü.

Yağışlar sırasında Güzelyurt ilçesi Yaprakhisar Köyü'nde bir vatandaşın evine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangın, çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Herhangi bir can kaybı olmazken, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

ANKA / Kemal Onur Atalay - Yerel

Aksaray, Yangın, Yerel, Haberler

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