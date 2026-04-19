Aksaray'da yaşlılara 'Yaşlı Sağlığı ve Aile İçi İletişim' eğitimi veriliyor
Aksaray'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlı bireylere yönelik 'Yaşlı Sağlığı ve Aile İçi İletişim' eğitimi düzenliyor. Eğitimde, sağlıklı yaşlanma, sağlık sorunları ve aile içi iletişimin önemi üzerinde duruluyor.

Aksaray'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yaşlı bireylere yönelik "Yaşlı Sağlığı ve Aile İçi İletişim" eğitim veriliyor.

Aksaray Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Eğitim programı çerçevesinde Aksaray'da yaşlı bireylere yönelik eğitim çalışmaları yapıyor. Özellikle köylerde düzenlenen eğitim programında yaşlı bireylerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, yaşlılık döneminde sık karşılaşılan sağlık sorunları, bu süreçte dikkat edilmesi gereken temel hususlar ve sağlıklı yaşlanma yöntemleri hakkında geniş bilgiler veriyor. Uzmanlar, aktif yaşamın sürdürülmesi ve günlük alışkanlıklarda yapılacak küçük değişikliklerin yaşam kalitesine büyük katkı sağlayabileceğine dikkat çekti. Programda ayrıca aile içi iletişimin önemi üzerinde duruldu. Yaşlı bireylerin aile içindeki rolü, kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi ve sosyal bağların korunmasına yönelik öneriler paylaşıldı. Katılımcılar, hem sağlık hem de sosyal yaşam açısından bilinçlendirilerek sorularına yanıt bulma fırsatı yakaladı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
