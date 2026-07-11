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Feci kazada hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi
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Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada anne, baba ve oğulları hayatını kaybetti. Aile Kayseri'de toprağa verildi.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden anne, baba ve oğulları memleketleri Kayseri'de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Konya kara yolu Yenikent beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Adem Gündüz (55) idaresindeki 50 AEG 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale ederken, araçta yolcu olarak bulunan anne Çiğdem Gündüz (52) ve oğlu Emircan Gündüz'ün (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan araç sürücüsü Adem Gündüz ile araçta bulunan diğer oğlu Bedirhan Gündüz (18) ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan baba Adem Gündüz de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden ailenin cenazeleri memleketleri Kayseri'de Hulusi Akar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Gündüz ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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