Aksaray'da kan bağışı kampanyasına Vali Duru da katıldı

Aksaray'da yaklaşan Ramazan ayı öncesi kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya katılarak kan veren Aksaray Valisi Murat Duru, sağlığı müsait olan tüm vatandaşları Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan bağışını artırmak için Ramazan ayı öncesi çeşitli kampanyalar düzenlenerek bağış sayısının artırılması hedefleniyor. Bu çerçevede Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray'da da Önder İmam Hatipliler Derneği ve Kızılay tarafından ortak bir kampanya düzenlenerek kan bağışında farkındalık oluşturuldu. Aksaray Valisi Murat Duru da kan bağışı kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu. Burada bir açıklama yapan Vali Duru, "Kızılay milli bir derneğimiz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir köşesine yardım, katkı sağlayan bir derneğimiz. Kızılay'ın en önemli görevlerinden biri de sağlığı yerinde olan, kan verebilecek durumda olan vatandaşlarımızdan kan toplayıp bunu da ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırmak. Biliyorsunuz ki kan vermenin sayılamayacak kadar faydası var. En önemlisi de hepsinden önce bir can kurtarıyor" dedi.

Vali Duru, sağlığı müsait olan tüm vatandaşları Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet etti.

Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Celalettin Kılıç ise yaklaşan Ramazan ayında kan stokları azalacağı için kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi. - AKSARAY