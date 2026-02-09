Aksaray'da Park Halindeki Otomobilin Tekerleri Çalındı, Mal Sahibi Hırsızlara Seslendi: "Bari Hepsini Çalmasaydınız"

Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin lastikleri ve jantları çalındı. Otomobil sahibi Hanifi Demircan, "Bütün lastikleri almak zorunda mıydınız? Bari birkaç tanesini bıraksaydınız. Sadece lastikler değil, bijon ve jantlarıyla birlikte tam takım sökmüşler" dedi.

Mahalledeki 5201 Sokak'ta park halinde bulunan otomobilin tekerleri gece saatlerinde çalındı. Otomobil sahibi Hanifi Demircan (47), sabah evden çıktığında gördüğü manzara karşısında şaşıp kaldı.

Demircan, "Evden çıkınca bir baktım kapının önündeki arabamın 4 lastiğini çalmışlar. Muhtemelen gece saatlerinde evimizin önüne gelip profesyonel bir şekilde 4 lastiğimizi, jantları ve bijonları ile birlikte almışlar. Hala olayın şokundayım" dedi.

"Çocuğumun bağırsağında sorunlar var, onu Konya'ya götürüyorum. Bu araç benim elim ayağım"

Yıllardır otomobil sahibi olduğunu ancak böylesi bir hırsızlıkla ilk kez karşı karşıya geldiğini söyleyen Demircan, "Arabamızın lastiklerini çalan hırsızlara söyleyecek söz çok ama söyleyemiyorum. Gündelikçi iş bulduğum zaman inşaatlarda ve lokantalarda çalışıyorum. Bir çocuğum var henüz 8 aylık ve bağırsaklarında sorunlar var. Ben onu sıkça Konya'ya tedaviye götürüyorum. Bu araç benim elim, ayağım, her şeyimdi. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Bu 4 lastiği bu şartlarda almam mümkün değil" diye konuştu.

"Bari birkaç tanesini bıraksaydınız"

Hırsızlara "Yani bütün lastikleri almak zorunda mıydınız? Bari birkaç tanesini bıraksaydınız" diye seslenen Demircan, şunları söyledi:

"Sadece lastikler değil, bijon ve jantlarıyla birlikte tam takım olarak sökmüşler. Şimdi ben ne yapacağım bilemiyorum. Ne zaman bu mahalleye taşındım, her hafta birilerinin bir şeyleri çalınıyor. Bu hafta da hırsızlar bizim lastiklere musallat oldular."

Demircan, lastiklerinin çalındığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduğunu ve polislerin olay yerinde inceleme yaptığını da belirtti.