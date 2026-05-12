Mobil sosyal hizmet aracı Aksaray'da sahaya indi

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Mobil Sosyal Hizmet uygulaması çerçevesinde mobil sosyal hizmet aracı sahaya indi.

Aksaray'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetler çerçevesinde ekipler, Eskil ve Gülağaç ilçeleri ile Helvadere ve Selime beldelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde sosyal hizmet modellerine dair bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Saha ziyaretleri sırasında vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılırken, aile yapısını güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları da gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında dezavantajlı bireyler ve ailelerin ihtiyaçları yerinde tespit edilerek gerekli yönlendirmeler yapıldı. Koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışı doğrultusunda sunulan rehberlik hizmetleriyle muhtemel risklerin erken aşamada önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mobil Sosyal Hizmet Aracı sayesinde kırsal ve ulaşımı zor bölgelerde yaşayan vatandaşların hizmetlere erişiminin kolaylaştırıldığı belirtilirken, uygulamanın sosyal devlet anlayışının sahadaki en önemli yansımalarından biri olduğu vurgulandı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı