Özel gereksinimli çocuğa destek

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aksaray'da komşuları tarafından darbedilen özel gereksinimli çocuğa psikososyal destek sağlandığını açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darbedildiğine ilişkin iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olayın adli mercilere intikal etmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Bu kapsamda mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirilmiş, aileye ve çocuğa ihtiyaç duydukları psikososyal destek sağlanmış, hukuki süreç hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, özellikle özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması adına hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz. Çocuklarımızın üstün yararını esas alan anlayışımız doğrultusunda her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya, çocuklarımızın haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı