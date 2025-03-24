Aksaray'da İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Protesto

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması Aksaray'da protesto edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Aksaray'lı vatandaşlar, Ankara Caddesi girişinde toplandı. Sloganlar ve şarkılar eşliğinde Aksaray Meydanı'na doğru ilerleyen kalabalık, ellerindeki döviz ve pankartlarla Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar, "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük", "Adalet istiyoruz" ve "Hak Hukuk Adalet" gibi sloganlarla Atatürk Büstüne yürüdüler. Yürüyüş boyunca sıklıkla "İmamoğlu" ve "Adalet" sloganları atıldı.

Yürüyüşün sonunda Atatürk Anıtı önünde grup, hep birlikte "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde bir süre slogan attı.

Çok sayıda vatandaş, adaletin sağlanması için İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını ve demokratik hakların korunmasını talep etti.