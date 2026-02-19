Haberler

Aksaray'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Aksaray'da vatandaşlar camilere akın ederek ilk teravih namazını kılmak için toplandı. Ulu Camii ve Selçuklu Camii'nde yoğun kalabalık oluştu. Ramazan'ın getireceği barış ve huzur dileğiyle dualar edildi.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Aksaray'da vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Aksaray'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazı için 7'den 70'e tüm vatandaşlar camilere akın etti. Şehir merkezinde bulunan Ulu Camii ve yeni yapılan Selçuklu Camii'nde yoğunluk oluştu. Teravih namazında Ramazan ayının İslam alemine, ülkeye ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunularak dualar edildi.

Somali'den okumak için ailesi ve akrabalarıyla birlikte Aksaray'a gelen ve ilk teravih namazında saf tutan Abdukafi Yusuf Ahmet, "Ramazana kavuştuk çok şükür, teravih namazını kılmaya geldik" dedi.

Yine Somali'den ailesiyle birlikte gelen 10 yaşındaki Ali Muhammed, "Çok şükür Ramazan ayına kavuştuk, ilk teravih namazımızı kılmaya geldik" diye konuştu. Babasıyla birlikte teravih namazına gelen 9 yaşındaki Ömer Selim Cihan ise "Camimiz de yeni açıldı, biz de teravih namazımızı kılmaya geldi. Allah'ım da nasip etti" şeklinde konuştu. Kızıyla birlikte teravih namazına gelen Mehmet Akbaş (32) de, "Allah'ım bugünlere kavuşturdu, Ramazan'ın bu mübarek günlerine yeniden kavuştuk. Biz de bugün ilk teravih namazına kızımla birlikte Selçuklu külliyesine geldik" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

