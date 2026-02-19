Aksaray'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Aksaray'da vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Aksaray'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazı için 7'den 70'e tüm vatandaşlar camilere akın etti. Şehir merkezinde bulunan Ulu Camii ve yeni yapılan Selçuklu Camii'nde yoğunluk oluştu. Teravih namazında Ramazan ayının İslam alemine, ülkeye ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunularak dualar edildi.

Somali'den okumak için ailesi ve akrabalarıyla birlikte Aksaray'a gelen ve ilk teravih namazında saf tutan Abdukafi Yusuf Ahmet, "Ramazana kavuştuk çok şükür, teravih namazını kılmaya geldik" dedi.

Yine Somali'den ailesiyle birlikte gelen 10 yaşındaki Ali Muhammed, "Çok şükür Ramazan ayına kavuştuk, ilk teravih namazımızı kılmaya geldik" diye konuştu. Babasıyla birlikte teravih namazına gelen 9 yaşındaki Ömer Selim Cihan ise "Camimiz de yeni açıldı, biz de teravih namazımızı kılmaya geldi. Allah'ım da nasip etti" şeklinde konuştu. Kızıyla birlikte teravih namazına gelen Mehmet Akbaş (32) de, "Allah'ım bugünlere kavuşturdu, Ramazan'ın bu mübarek günlerine yeniden kavuştuk. Biz de bugün ilk teravih namazına kızımla birlikte Selçuklu külliyesine geldik" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı