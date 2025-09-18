Aksaray'da Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) – Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik ve atık geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahelesi sonucu kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

12. Sokak'ta yer alan Tarhan Plastik ve Atık'a ait geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da dumandan etkilenme yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.