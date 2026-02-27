Haberler

Aksaray'da Eşi Tarafından Silahla Vurulan Kadın Hastaneye Kaldırıldı, Olay Yerinden Kaçan Eş Aranıyor

Aksaray'da eşi Orhan Çalışkan tarafından silahla vurulan Hülya Çalışkan hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da eşi tarafından silahla vurulduğu belirtilen Hülya Çalışkan, hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Orhan Çalışkan'ın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı bildirildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5130. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Orhan Çalışkan ile Hülya Çalışkan (50) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Çalışkan'ın yanında bulunan silahla eşini bacaklarından vurduğu iddia edildi.

Şüpheli, 50 ZC 644 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Hülya Çalışkan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
