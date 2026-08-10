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Alacak-verecek meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 tutuklama

Alacak-verecek meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 tutuklama
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Aksaray'ın Gençosman köyünde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı olayda Murat Evgin (47) ve Ali Selçuk (40) hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan 64 yaşındaki Osman B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Gençosman köyünde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı olayda Osman B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı olayın ardından gözaltına alınan 64 yaşındaki Osman B.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, yapılan değerlendirme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkeze bağlı Gençosman köyünde meydana geldi. İddiaya göre Osman B., alacak-verecek meselesi nedeniyle Murat Evgin (47) ve Ali Selçuk (40) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman B. iki kişiye tüfekle ateş etti. Şahıslar hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Osman B.'nin yakalanması için JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüphelinin kent merkezindeki bir adreste saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Osman B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
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