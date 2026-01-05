Aksaray'da Asayiş Suçlarında Azalma Görüldü

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da 2025 yılı Asayiş ve Güvenlik genel değerlendirme toplantısı yapıldı. Verilere göre, asayiş suçlarında azalma görüldü.

Aksaray Valiliğinde, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, geçtiğimiz yılın genel asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yapıldı. Toplantıya İl Jandarma Komutan Vekili Albay Binali Doğan ve İl Emniyet Müdürü Bekir Demir de katıldı.

Terörle mücadeleden asayiş suçlarına, trafikten uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok başlıkta kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Vali Kumbuzoğlu, alınan tedbirlerin sahaya yansıdığını ve suç oranlarında kayda değer düşüşler sağlandığını vurguladı.

Aksaray'ın jeopolitik konumuna dikkat çeken Kumbuzoğlu, kentin doğu-batı ve kuzey-güney akslarının kesişim noktasında yer aldığını hatırlatarak, "Aksaray sadece kendi sınırları içinde değil, zaman zaman bölge illerini, hatta tüm Türkiye'yi ilgilendiren stratejik operasyonların merkezinde yer alıyor" dedi. Bu nedenle, güvenlik güçlerinin sorumluluğunun büyük olduğunun altını çizdi.

Terörle mücadelede 80 operasyon

2025 yılı boyunca PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve diğer terör örgütlerine yönelik toplam 80 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Kumbuzoğlu, bu operasyonlarda 100 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Asayiş suçlarında düşüş kaydedildi

Asayiş suçlarının üç ana başlık altında ele alındığını belirten Vali Kumbuzoğlu, kişilere karşı işlenen suçlarda düşüş yaşandığını açıkladı. Taciz, tehdit, hakaret, yaralama ve öldürme gibi suçların 2024'te 6 bin 705 iken, 2025'te 6 bin 342'ye gerilediğini ve yüzde 5 azalma sağlandığını belirtti.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise daha dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yağma gibi suçların sayısı 2 bin 462'den bin 891'e indi. Bu alanda yüzde 23'lük bir azalış kaydedildi.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 304 tabanca, 333 av tüfeği ve 114 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 523 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan bin 830 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Aranan şahısların yakalanmasında yüzde 16'lık başarı artışı sağlandı.

Trafikte denetimler arttı, kazalar azaldı

Trafik denetimlerine de geniş yer ayıran Vali Kumbuzoğlu, 2025 yılında 634 bin 776 aracın denetlendiğini, bu sayının bir önceki yıla göre önemli ölçüde arttığını söyledi. İşlem yapılan araç sayısı ise 143 bin 841'den 280 bin 573'e yükseldi. Çakarlı araçlar, ticari taksiler ve okul servislerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Kırmızı ışık ihlali yapan 5 bin 414, emniyet kemeri takmayan 5 bin 646 ve hız ihlali yapan 154 bin 364 sürücüye işlem yapıldığını belirten Kumbuzoğlu, tüm bu çalışmalar sonucunda trafik kazalarında yüzde 3'lük azalma sağlandığını kaydetti.

Organize ve siber suçlara darbe

2025 yılında organize suç örgütlerine yönelik 28 operasyon düzenlendiğini açıklayan Vali Kumbuzoğlu, 45 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise yasadışı bahis, bilişim suçları ve çevrimiçi çocuk istismarına yönelik 42 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 49 kişi gözaltına alınırken, 15 kişi tutuklandı.

Göç ve uyuşturucuyla mücadele

Aksaray'da toplam 11 bin 901 yabancının yasal kalış hakkı bulunduğunu ifade eden Kumbuzoğlu, 2025 yılında yapılan kimlik kontrollerinde 700 düzensiz göçmenin tespit edildiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelenin en hassas başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, yıl boyunca 618 operasyon gerçekleştirildiğini, 2 bin 199 kişinin gözaltına alındığını, 355 kişinin tutuklandığını açıkladı. Kumbuzoğlu, operasyonlarda bonzai, metamfetamin, sentetik ecza, eroin, esrar, kokain ve ekstazi başta olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yakalama ve aydınlatma oranının yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu belirtti.

Okul güvenliği için ekipler arı gibi çalıştı

Okul çevreleri, yurtlar ve parkların güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Vali Kumbuzoğlu, 172 okulun güvenliği için 388 personelin 66 ekiple 7 gün 24 saat görev yaptığını söyledi. Ayrıca emniyet ve jandarma teşkilatının hizmetine sunulmak üzere 120 yeni aracın alındığını açıkladı.

"Anadolu'nun özü Aksaray için çalışmaya devam edeceğiz"

Konuşmasının sonunda emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür eden Kumbuzoğlu, "Gecesini gündüzüne katan güvenlik güçlerimiz ve her zaman yanımızda olan Aksaraylı hemşehrilerimiz sayesinde şehrimizin huzurunu koruyoruz. Anadolu'nun özü Aksaray için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.