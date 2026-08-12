Aksaray'da apartmanın çatısı yandı

AKSARAY'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasas Mahallesi 6629 Sokakta 5 katlı bir apartmanın çatısında saat 22.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla çatıyı sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, apartman sakinlerini binadan tahliye etti. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı