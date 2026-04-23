Aksaray'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Aksaray'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Aksaray'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alparslan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kutlama programı daha sonra öğrenciler, veliler ve protokol üyelerinin katılımıyla devam etti. Kılıçaslan İlkokulunda gerçekleştirilen kutlamalarda öğrenciler şiirler okudu, hazırladıkları gösterileri sundu. Öğrenciler izleyenlerden alkış aldı. Programda çocuklar halat çekme, sandalye kapma ve çuval yarışı da yaptı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı