Haberler

Aksaray Adliyesi'nde Üzerine Yük Asansörü Düşen İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray Adliyesi'nde bakım çalışması sırasında yük asansörünün düşmesi sonucu bir işçi yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralı işçi M.K.'yı hastaneye kaldırdı. Kazanın nedeni ise teknik inceleme ile belirlenecek.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Adliyesi'nde bakım çalışması sırasında yük asansörünün düşmesi sonucunda bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Adliyesi'nde bakım çalışması sırasında asansör kazası meydana geldi. Bakım çalışması yapılan yük asansörü henüz bilinmeyen bir nedenle aniden çalıştı. Hareket eden asansör, bakım yapan M.K. (42) adlı işçinin üzerine düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik araştırma sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Evler, araçlar karlar altında kaldı! Artık üzerinde yürüyorlar
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Tişrin Barajı'nın altında SDG'ye ait mühimmat deposu bulundu

Burası cephe değil baraj! Teröristler bakın ardında neler bırakmış
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Evler, araçlar karlar altında kaldı! Artık üzerinde yürüyorlar
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı