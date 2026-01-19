Aksaray Adliyesi'nde Üzerine Yük Asansörü Düşen İşçi Yaralandı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Adliyesi'nde bakım çalışması sırasında yük asansörünün düşmesi sonucunda bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Adliyesi'nde bakım çalışması sırasında asansör kazası meydana geldi. Bakım çalışması yapılan yük asansörü henüz bilinmeyen bir nedenle aniden çalıştı. Hareket eden asansör, bakım yapan M.K. (42) adlı işçinin üzerine düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik araştırma sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.