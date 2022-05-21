Aksaray'a Şehit Ateşi Düştü - Haberler

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde sürdürülen askeri operasyonda görev yapan Aksaray Ağaçören doğumlu Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu.

Pençe Kilit Operasyonu'nda görev yaparken şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın acı haberi Aksaray Garnizon Komutanlığından gelen görevliler tarafından Ağaçören'deki baba evine ulaştırıldı. İki kız ve iki erkek kardeşi olan, evin en büyük çocuğu şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Şırnak Selahattin Eyyubi Havalimanı'ndan Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na gelecek olan şehidin naaşı oradan karayoluyla Ağaçören ilçesine getirilecek. Şehidin cenazesi öğle namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.