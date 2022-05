Akşam dükkan kapanırken geliyor sabaha kadar gitmiyor - Haberler

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir işletme başlattığı mama kumbarası ile sokak hayvanlarına hem kendi destek oluyor hem de vatandaşların destek olmasını sağlıyor.

Düzce'de Osman Durdu isimli esnaf dükkanının içerisinde mama kumbarası kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde iş yerinde alış veriş yapan vatandaşlar kumbaraya para atarak sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor.

İşletme sahibi Osman Durdu'da her akşam hem köpek hem kedilere özel açtığı mamaları sokak hayvanlarına dağıtıyor. Bu dağıtımı her akşam gerçekleştirmesinin ardından ateş adı verilen sokak kedisi ise her akşam dükkana gelmeye başladı. Kediyi dışarı çıkartmak isteseler de başarılı olamayan işletme sahibi, kedinin dükkan içinde gezmesine izin verdi. Kedi dükkan içerisinde gezdiği esnada kedi mama paketini fark edince, dükkan içerisinde gezintisini sürdürmesinin ardından mama paketi ile oyun oynayıp hem müşterilerden hem işletme sahibinden mama istemeye başladı. Bu durumu fark eden müşteriler hem mama kumbarasına para atmaya hem de kediye mama vermeye başladı.

Dükkanın bir anda maskotu haline gelen ve her akşam işyerini kapatılmaya yakın dükkana gelen 'Ateş' isimli kedi, paket ile oynamasının ardından ağzını açıp mamasını kendisi yiyor. Günde 2-3 kere işletmelerine kedinin geldiğini ve adını artık Ateş koyduklarını belirten Osman Durdu, "Bu kedimiz sokak kedisi. Bizim işletmemizde mama kumbarası var. Hayvanlar için mama parası biriktirip sokak hayvanlarına mama veriyoruz. Bu kedimizde bize her gün alıştığı için geliyor. Mamasını alıyor karnını doyuruyor. Dükkanda geziyor, oyunlar oynuyor. Bunu gören müşterilerimiz bunun için mama kumbarasına ekstradan para koyuyor. Biz hem eğleniyoruz bunu seviyoruz buda artık bizim bir kedimiz oldu. Kedinin karnı acıkınca gün içerisinde iki üç kere geliyor. Mamanın yanında oynuyor. 'Bana mama verin gibi' Bizde acıktığını anlıyoruz ve ona biraz daha mama veriyoruz. Torpilli olarak ona biraz daha fazla veriyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel