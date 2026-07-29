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AKINCI TİHA, TOLUN P mühimmatı ile yaptığı çifte vuruşta hedefi tam isabetle vurdu

AKINCI TİHA, TOLUN P mühimmatı ile yaptığı çifte vuruşta hedefi tam isabetle vurdu
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Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN P mühimmatı ile eş zamanlı atışlar gerçekleştirdi.

Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN P mühimmatı ile eş zamanlı atışlar gerçekleştirdi.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve farklı mühimmat entegrasyonlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN P mühimmatı ile salvo atışı gerçekleştirdi. AKINCI bahse konu atışta 2 adet TOLUN P mühimmatı kullandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "AKINCI, TOLUN-P Salvo Atışıi TOLUN-P Salvo Firing Tam İsabet" notu ile test görüntüsünü paylaştı.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Sahada oyun değiştiren teknoloji birlikteliği. Bayraktar AKINCI'dan ilk kez yapılan ikili atışta, ASELSAN TOLUN P'ler, hedefi tam isabetle vurdu. Oyun değiştiren teknolojilerimizin kuvvet çarpanı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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