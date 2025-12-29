AKİB'ten İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'a teşekkür ziyareti

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) heyeti, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı makamında ziyaret ederek, hemşehrilerimize sağlık alanında gösterdiği özel ilgi ve özveri için teşekkürlerini iletti.

Ziyarette AKİB Genel Sekreteri Halil İbrahim Korkmaz ve Kayseri Temsilcisi Ömer Faruk Kırmızıtaş da hazır bulundu. Heyet, Dr. Erşan'a hemşehrilerin sağlığına verdiği önem ve yaptığı desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca, AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar da, Dr. Erşan'ı telefonla arayarak, yurt içi ve yurt dışındaki hemşehrilerimiz için gösterdiği özverili çalışmalardan ötürü teşekkürlerini iletti. Ali Hızar, "Sağlık İl Müdürümüzü çok başarılı buluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Ziyaret sırasında konuşan AKİB yetkilileri, Dr. Erşan'ın hemşehrilere gösterdiği yakın ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, başarılarının devamını dilediler. Dr. Mehmet Erşan ise nazik ziyaret ve takdim edilen plaket için teşekkür ederek, sağlık hizmetlerinde hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. - KAYSERİ