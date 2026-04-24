AKİB Almanya'da 3. irtibat bürosunu açıyor

Avrupa'daki Türk iş dünyasının önemli temsilcilerinden Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), kuruluşunun henüz 11. ayında üçüncü irtibat bürosunu açılışını yapacağını duyurdu. Birliğin yeni adresi Almanya'nın Stuttgart kenti olurken, açılış töreni 25 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, birlik olarak kısa sürede önemli bir ivme yakaladıklarını vurguladı. Hızar, "AKİB olarak Avrupa'da Kayseri'nin gururu olmaya devam ediyoruz. Çıktığımız bu anlamlı yolda sadece Kayserililerin değil, Avrupa'da yaşayan yaklaşık 7,2 milyon Türk vatandaşının güçlü bir temsilcisi olmanın sorumluluğunu ve onurunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa genelinde yaklaşık 400 bin Kayserilinin sesi olmayı hedefleyen AKİB, Stuttgart ofisiyle birlikte hem kurumsal ağını genişletmeyi hem de Türk iş dünyasının Avrupa'daki etkisini artırmayı amaçlıyor. Bu yeni adım, AKİB'in sadece bölgesel değil, uluslararası ölçekte de güçlü bir aktör olma yolunda ilerlediğini açıkça ortaya koyuyor. AKİB 3. ofisinin 25 Nisan'da gerçekleştirilecek olan açılışına AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın da katılımı bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı