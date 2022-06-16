Akhisar Belediyesi'ne Yılda 8 Milyon TL Ek Gelir

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçeye kazandırılan 2 adet Güneş Enerji Santrali'nden elde edileceği ön görülen yıllık gelirin 8 milyon TL'yi aştığını açıkladı.

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu kötü ekonomik süreç içerisinde yeni gelir kaynakları yaratarak hizmetlerine aralıksız devam ettiklerini belirten Başkan Besim Dutlulu'nun açıklaması şöyle:

"Şehrimize kazandırdığımız 2 adet GES projemizden elde edeceğimiz ön görülen yıllık gelir, 8 milyon TL'yi aşmış durumda. Hem Akhisar'ımıza yüzde yüz temiz ve yenilenebilir enerji sağlıyoruz hem de elde ettiğimiz gelir halkımıza hizmet olarak geri dönüyor. Hayata geçirdiğimiz bu projemizin meyvelerini toplamaya başladık. Bu iki santralimizi, şehrimize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

2021 yılının Şubat ayında faaliyete başlayan 2 bin 880 adet panelli Boyalılar Mahallesi GES projesinden 1,2 MW elektrik enerjisi elde edilirken, 2022 yılının Mart ayında üretime geçen 2 bin 600 adet panelli Hanpaşa Mahallesi GES'te de 1.04 MW elektrik enerjisi elde ediliyor.

ANKA / Yerel