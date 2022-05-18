Akhisar Belediyesi'nden 'Askıda Kitap' Projesi - Haberler

AKHİSAR, MANİSA (ANKA) -

Akhisar Belediyesi, kentte kitap okuma kültürünü geliştirmek ve herkesin ücretsiz olarak kitaplara erişebilmesi için hazırladığı kitaplıklarla 'Askıda Kitap' uygulamasını başlattı.

Akhisar Belediyesi, 'Askıda Kitap' uygulamasını halkın hizmetine sundu. Eski telefon kulübesi şeklinde dizayn edilen kitaplıklar şehrin 3 farklı noktasına yerleştirilirken, kitap paylaşma ve dayanışmanın esas alındığı bu projeye vatandaşlar tam not verdi.

"ŞEHRİMİZİN 3 NOKTASINA YERLEŞTİRDİĞİMİZ KİTAPLIKLARDAN İSTEDİĞİNİZ KİTAPLARI ÖDÜNÇ ALABİLİR, OKUYABİLİR VE TEKRAR YERİNE KOYABİLİRSİNİZ"

Halkın ücretsiz olarak kitaplara erişebilmesi ve kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için böyle bir projeye başladıklarını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar halkımız kitap okumayı oldukça seviyor. Şehrimizde hayata geçirdiğimiz kitap fuarlarına da binlerce vatandaşımız akın etti. Vatandaşlarımızın kitaplara kolay ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi, kitaplara erişimin kolaylaşması ve şehrimizde kitap okuma kültürünü daha da geliştirmek amacıyla 'Askıda Kitap' projemizi hayata geçirdik. Şehrimizin 3 noktasına yerleştirdiğimiz kitaplıklardan istediğiniz kitapları ödünç alabilir, okuyabilir ve tekrar yerine koyabilirsiniz. veya evinizde okumadığınız kitaplarınız varsa, daha çok okuyucuya erişmesi için bu kitaplıklara koyabilirsiniz. Şimdiye kadar halkımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Yine halkımızın talebiyle kitaplıklarımızın sayısını arttırabiliriz. Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması dileğiyle, şehrimize hayırlı olsun" dedi.