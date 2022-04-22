Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu'dan Cumartesi Pazaryeri Müjdesi

AKHİSAR, MANİSA (ANKA) - Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ulucami Mahallesi'nde projesi mahalle halkı, esnaf odaları ve muhtarların katılımı ile son haline getirilen pazaryeri çalışmalarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni proje ile iki katlı olarak yapılacak yeni pazaryerinin zemin katı Cumartesi günleri pazaryeri olarak; diğer günler ise otopark olarak kullanılacak. Üst kısımda ise iki spor sahası ve açık hava spor aletleri ile oturma grupları yer alacak.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, paylaşım yaptığı sosyal medya hesabından, "Ulucami Mahallemize kazandıracağımız semt pazarı için bugün çalışmalarımız başladı ve ilk kazma vuruldu. Tamamlandığında Cumartesi günleri semt pazarı, haftanın diğer günleri otopark olarak kullanılacak ve ikinci katında da gençlerimiz için spor sahaları ve oyun alanlarının olduğu, mahalle halkının keyifli vakit geçirebileceği modern bir alan olacak. Şimdiden Akhisar'ımıza hayırlı olsun" dedi.

"EGE'NİN EN MODERN PAZARYERİ OLACAK"

Akhisar Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güral ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ege'nin en modern pazaryeri Akhisar Belediyesi'nden. Efendi ve Ulucami Mahallelerini kapsayacak olan Cumartesi Pazaryerimizin yapım çalışmaları bugün itibari ile başlamış bulunmaktadır. Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ile uzun zamandır proje çalışmalarını yürüttüğümüz pazaryeri projemizde mutabık kaldık. Akhisar'ımıza mahalle sakinlerine pazarcı esnaflarımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.