Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal mahalle ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Söğütlü ve Kayganlı Mahallelerini ziyaret eden Başkan Dutlulu, mahalle halkıyla bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sık sık gerçekleştirdiği kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Dutlulu ve ekibi, ilk olarak Söğütlü Mahallesi'ni ziyaret ederek burada Mahalle Muhtarı Erol Akgün ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Başkan Dutlulu, mahalle sakinleriyle birlikte Cuma namazını kıldıktan sonra mahalle halkı ile çay içip sohbet etti. Ardından, Akhisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen hayıryeri ve park hizmetlerini inceledi.

Başkan Dutlulu, daha sonrasında Kayganlı Mahallesi'ne geçerek burada da Mahalle Muhtarı Adem Akıncı ve mahalle halkının davetine katıldı.

"KÖYLERİMİZE HİZMETLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Başkan Dutlulu, "Seçimden seçime değil, biz her zaman halkımızın içindeyiz. Bugün Cuma namazımızı Söğütlü Mahallemizde kıldıktan sonra muhtarımız ve halkımız ile bir araya gelerek hem sohbet ettik hem de taleplerini dinledik. Köylerimize yaptığımız hizmetlerden halkımızın mutlu olması bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor. Ardından, Kayganlı Mahalle halkımızın misafir olduk ve çay davetlerine katılarak hoş sohbetleri ile ısındık. Bizleri sevgiyle ve güzel dilekleriyle ağırlayan mahalle halkımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Köylerimize hizmetlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Dutlulu ve ekibine teşekkür etti.