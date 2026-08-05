Haberler

Reyhanlı'da düğün konvoyu kavgası: 6 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunda çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunda çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ağustos'ta düğün konvoyunda çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler olayla bağlantıları olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 37 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatları üç gündür yükselişte

Sıkı tutunun altın uçuyor

Cepheden kaçan askere kadın elbisesi giydirip darbettiler

Verdiği karar başını yaktı! Kadın elbisesi giydirip kabusu yaşattılar
Ece Erken'in paylaşımı tepki çekti! Oğlu 'anne' deyince verdiği tepkiye bakın

Ece'ye bak sen! "Anne" diye seslenen oğluna bakın nasıl tepki verdi
Ünlü şarkıcının kocasına aşkını ilan etti! Son paylaşımı olay

Ünlü şarkıcının kocasına aşkını ilan etti! Son paylaşımı olay
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Aile mirasını mesleğe dönüştürdü: 28 yıldır gelecek nesillere aktarıyor

14 yaşında öğrendi, 28 yıldır öğetiyor
Herkes şaşkına döndü! Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı

Görenler gözlerine inanamadı! Yaptığı hareket akıllara durgunluk verdi